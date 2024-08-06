الإمارات تحذر مواطنيها من مناطق الشغب في المملكة المتحدة

مع استمرار أعمال الشغب العنيفة في عدة مدن وبلدات في المملكة المتحدة لعدة أيام، دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مواطنيها الموجودين حالياً في ذلك البلد إلى توخي أقصى درجات الحذر.

كما حذرت وزارة الخارجية المواطنين الإماراتيين من زيارة المناطق التي تشهد أعمال شغب ومظاهرات في المملكة المتحدة وتجنب أي تجمعات كبيرة.

وقد اندلعت الانتفاضات المناهضة للهجرة في المملكة المتحدة رداً على حادثة طعن جماعي أسفر عن مقتل ثلاث فتيات شابات في "ساوثبورت" بالبلاد. وانتشرت شائعات كاذبة حول كون المشتبه به طالب لجوء، مما أدى إلى قيام المتظاهرين المناهضين للهجرة باحتجاجات عنيفة. وتم اعتقال ما يقرب من 400 شخص حتى الآن.

وفي تحذير آخر، قالت وزارة الخارجية أنه يجب على المواطنين أيضاً الالتزام بالتحذيرات والتعليمات الأمنية الصادرة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن.

ودعت الوزارة المواطنين للبقاء على تواصل مع سفارة الدولة في لندن، والاتصال على الأرقام 097180024 و 0097180044444 في حالة الطوارئ أو في حالة الاشتباه في أي خطر محتمل أثناء متابعة حسابات السفارة والوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على ضرورة التسجيل في خدمة "تواجدي" للحصول على خدمات قنصلية مريحة.

قام العديد من المغتربين في الإمارات بتغيير خطط سفرهم بينما يتصل آخرون بشكل مستمر بأصدقائهم في المملكة المتحدة للاطمئنان على سلامتهم.