الإمارات تحذر مواطنيها في هولندا من عاصفة "بنجامين"

عادةً ما يتم تحديد أسماء العواصف في بداية كل عام بمساعدة الجمهور في كل من بريطانيا وهولندا وإيرلندا. وقد تم نشر قائمة بالأسماء المقررة للعواصف التي تنشأ في هولندا والمملكة المتحدة وإيرلندا حتى نهاية أغسطس 2026، ولم يكن اسم "بنجامين" مدرجاً فيها.