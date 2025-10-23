الإمارات تحذر مواطنيها في هولندا من عاصفة "بنجامين"

دعت بعثة الإمارات في هولندا مواطنيها إلى توخي الحيطة والحذر في ظل العاصفة "بنجامين" التي تؤثر حالياً على البلاد الأوروبية.
وحثت السفارة في لاهاي، يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية مع هبوب رياح قوية وتساقط أمطار غزيرة.
وفي حالة الطوارئ تم تنبيههم بضرورة الاتصال على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.
تم إصدار تحذير "الرمز الأصفر" في هولندا مع توقع أن تجلب العاصفة الخريفية رياحاً قوية جداً تصل سرعتها إلى 120 كيلومتراً في الساعة يومي الخميس والجمعة، في حين أُطلقت تحذيرات "اللون البرتقالي" في بعض المقاطعات الهولندية.
وتشير العاصفة إلى بداية موسم الخريف في البلاد، مع توقع انخفاض درجات الحرارة بعد مرورها. ومن المنتظر أن تمتد آثار العاصفة عبر هولندا وبلجيكا وفرنسا.
وفي المملكة المتحدة، من المتوقع هبوب رياح عاتية وتساقط أمطار، لكنها لن تكون بنفس شدة تأثيرها في الدول الأوروبية المجاورة. وأفادت وسائل إعلام محلية بتوقعات بحدوث فيضانات واضطرابات محتملة في حركة النقل.
سبب تسمية العاصفة "بنجامين"
عادةً ما يتم تحديد أسماء العواصف في بداية كل عام بمساعدة الجمهور في كل من بريطانيا وهولندا وإيرلندا. وقد تم نشر قائمة بالأسماء المقررة للعواصف التي تنشأ في هولندا والمملكة المتحدة وإيرلندا حتى نهاية أغسطس 2026، ولم يكن اسم "بنجامين" مدرجاً فيها.
وجاء اسم "العاصفة بنجامين" من هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" (Météo France)، وهي الجهة التي نشأت فيها العاصفة والتي ستتأثر بها أكثر من غيرها.
وبمجرد أن تتخذ إحدى وكالات الأرصاد الجوية قراراً بتسمية العاصفة، يتم الاتفاق على استخدام الاسم نفسه من قبل جميع الدول لضمان الاتساق وسهولة التواصل بشأن تأثيراتها.