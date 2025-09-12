الإمارات تحذر مواطنيها في لندن قبل احتجاجات نهاية الأسبوع

دعت بعثة الإمارات في لندن المواطنين إلى توخي الحذر واليقظة بسبب التجمعات والمسيرات المتوقعة يوم السبت (13 سبتمبر).
ودعت وزارة الخارجية في بيان لها المواطنين إلى توخي اليقظة والالتزام التام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.
كما نصح المواطنين بالاطلاع على أرقام الطوارئ التالية: 0097180024 و 0097180044444. كما يمكنهم أيضًا التواصل من خلال التسجيل في خدمة تواجدي لتلقي التحديثات والمساعدة عند الحاجة.
يأتي هذا التحذير في الوقت الذي تستعد فيه النقابات العمالية وجماعات الضغط والمنظمات المجتمعية لتنظيم مظاهرات مضادة في وسط لندن ضد الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون (ستيفن ياكسلي-لينون). وتُوصف هذه الاحتجاجات، التي تقودها جماعات مثل "الوقوف في وجه العنصرية"، بأنها جهد لمناهضة الفاشية والعنصرية وكراهية الإسلام.
روّج روبنسون وأنصاره لحدثهم باعتباره "أكبر احتجاج من أجل حرية التعبير" في المملكة المتحدة، واصفين إياه بأنه يوم "لتوحيد المملكة". مع ذلك، يحذر المنتقدون من أن مثل هذه المسيرات تسعى إلى إعادة صياغة صورة الحركات اليمينية المتطرفة من خلال استغلال المخاوف العامة بشأن عصابات التجنيد وربطها زورًا بالمهاجرين.
وتتوقع السلطات حشودًا كبيرة في وسط لندن يوم السبت، ويُنصح المواطنون بالتخطيط لسفرهم وفقًا لذلك وتجنب مناطق الاحتجاجات أينما أمكن.