الإمارات تحذر مواطنيها في كندا بسبب حرائق الغابات

حذرت سفارة الدولة في أوتاوا مواطنيها المقيمين في كندا من استمرار حرائق الغابات في المنطقة.

ونصحت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر مع اندلاع حرائق في غابات المناطق الشمالية من البلاد، كما حثت السفارة أفراد الجالية الإماراتية على اتباع جميع تعليمات السلامة الصادرة عن السفارة على الأرض.

وفي حال وجود أي طارئ ينصح المواطنون بالتواصل على الأرقام التالية: 0097180024 أو 0097180044444، كما يمكن التواصل عن طريق التسجيل في خدمة "تواجدي".