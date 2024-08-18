الإمارات تحذر مواطنيها في تركيا من حرائق الغابات

حذرت سفارة الإمارات في إسطنبول رعاياها المقيمين في تركيا بسبب حرائق الغابات المستمرة في المنطقة.

ودعت بعثة الإمارات العربية المتحدة في إسطنبول مواطني الدولة المقيمين في تركيا إلى توخي الحذر بسبب انتشار حرائق الغابات في المناطق الحرجية. وحثت وزارة الخارجية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنيها على اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات.

كما نصحت المواطنين بالاطلاع على أرقام الطوارئ التالية: 0097180024 و0097180044444، كما يمكنهم التواصل من خلال التسجيل في خدمة تواجدي.