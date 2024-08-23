الإمارات تحذر مواطنيها في تايلاند من الأمطار الغزيرة

دعت البعثة الإماراتية في بانكوك مواطني الدولة المقيمين في تايلاند إلى توخي الحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة، خاصة في المناطق الساحلية من هذا البلد الجنوب شرق آسيوي.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حثت وزارة الخارجية مواطنيها على الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.

وفي حالة حدوث أي طارئ، يرجى من المواطنين الاتصال على الأرقام التالية: 0097180024 أو 0097180044444، أو التواصل من خلال التسجيل في خدمة "تواجدي".