الإمارات تحذر مواطنيها في بنغلاديش للعودة فوراً

حثت سفارة الدولة في دكا جميع مواطنيها في بنغلاديش على العودة إلى الإمارات في أسرع وقت ممكن، في ظل الأحداث الجارية في البلاد.

كما حذرت وزارة الخارجية مواطني الدولة من زيارة المناطق التي تشهد أعمال شغب واحتجاجات، وتجنب المناطق المزدحمة، موضحة أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في بنغلاديش الاتصال على الرقم التالي: 0097180044444.

كما دعت الوزارة مواطني الدولة إلى التسجيل في خدمة "تواجدي" التي تقدم الخدمات القنصلية لمواطنيها في الخارج.

ودعت البعثات البنغلاديشية يوم الاثنين مواطنيها في الإمارات إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" والالتزام بالقوانين المحلية.

وقالت البعثات البنغلاديشية في بيان لصحيفة الخليج تايمز: "يُطلب بشكل خاص من جميع المغتربين البنغلاديشيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة إظهار أقصى درجات ضبط النفس والتعايش بسلام وانسجام والالتزام بقوانين وأنظمة الدولة المضيفة".

وفي الشهر الماضي، حكم على 3 بنغلاديشيين في الإمارات بالسجن المؤبد، وحكم على 54 آخرين بالترحيل بعد قضاء فترة سجنهم. وتجمع المتهمون وشاركوا في أعمال الشغب للضغط على حكومة بلادهم.

وفي 5 أغسطس، استقالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة وهربت من البلاد إلى الهند المجاورة، بعد احتجاجات ومظاهرات واسعة النطاق. بدأت الاضطرابات في يوليو بعد إعادة تقديم عروض العمل، والذي تم إلغاؤه لاحقاً من قبل المحكمة العليا التي أعطت الأولوية لمجموعات معينة في المناصب الحكومية المرغوبة.

وتم الحظر على الإنترنت على مستوى البلاد وتعطلت خطوط الاتصالات وفُرض حظر التجول، كما تمت الاستعانة بالجيش لقمع الاضطرابات المتزايدة، وقُتل ما لا يقل عن 300 شخص في المظاهرات.