الإمارات تحذر مواطنيها في النمسا من الأمطار والفيضانات

دعت سفارة الدولة في فيينا المواطنين المتواجدين في النمسا إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الاضطرابات الجوية والأمطار الغزيرة والفيضانات التي تشهدها البلاد، كما طلبت السفارة من المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات، وفي الحالات الطارئة يجب على المواطنين التواصل مع أرقام الخط الساخن 0097180024 أو 0097180044444.

وحثت السفارة المواطنين على التسجيل في خدمة "تواجدي" التي تقدمها وزارة الخارجية للتواصل مع مواطني الدولة في الخارج.