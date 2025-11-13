الإمارات تحذر من هجمات "يوم الصفر".. جهازك مُخترق بمكالمة واتساب صامتة

أصدر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي تحذيراً بشأن هجمات "يوم الصفر" (Zero-day attacks)، ونصح السكان باتخاذ تدابير لحماية أنفسهم وبياناتهم من القرصنة والاختراق.
تحدث هجمات "يوم الصفر" عندما يستغل المتسللون نقاط الضعف الأمنية قبل أن يتم الكشف عنها ومعالجتها. وقال المجلس إن مكالمة واحدة فقط عبر تطبيق واتساب قد تكون كافية لتعريض جهازك للاختراق. وهذا يمنح المتسللين إمكانية الوصول إلى صورك ورسائلك، دون أن تعلم بذلك أبداً.
في الشهر الماضي، وخلال معرض "جيتكس جلوبال 2025"، دعا المسؤولون في الإمارات السكان إلى تحمل مسؤولية أكبر في سلامتهم عبر الإنترنت. وقال المقدم الدكتور حمد خليفة النعيمي، رئيس قسم الاتصالات في شرطة أبوظبي: "الجميع مسؤول عن حماية نفسه من الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية."
قدم مجلس الأمن السيبراني الإماراتي الإرشادات التالية للحماية:
تحديث واتساب بانتظام: لضمان سد الثغرات الأمنية المكتشفة.
لا تنقر على الروابط المشبوهة: تجنّب فتح أي رابط غير موثوق.
ثق فقط بالمعلومات من المصادر الرسمية: تأكد من صحة المصدر قبل التفاعل معه.
تفعيل التحقق بخطوتين (Two-step verification): لإضافة طبقة أمان إضافية.
استخدام تطبيق أمان موثوق به: لتعزيز حماية الجهاز.
إسكات المتصلين غير المعروفين: لتقليل مخاطر التعرض للمكالمات المخترقة.