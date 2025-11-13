الإمارات تحذر من هجمات "يوم الصفر".. جهازك مُخترق بمكالمة واتساب صامتة

أصدر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي تحذيراً بشأن هجمات "يوم الصفر" (Zero-day attacks)، ونصح السكان باتخاذ تدابير لحماية أنفسهم وبياناتهم من القرصنة والاختراق.

تحدث هجمات "يوم الصفر" عندما يستغل المتسللون نقاط الضعف الأمنية قبل أن يتم الكشف عنها ومعالجتها. وقال المجلس إن مكالمة واحدة فقط عبر تطبيق واتساب قد تكون كافية لتعريض جهازك للاختراق. وهذا يمنح المتسللين إمكانية الوصول إلى صورك ورسائلك، دون أن تعلم بذلك أبداً.

في الشهر الماضي، وخلال معرض "جيتكس جلوبال 2025"، دعا المسؤولون في الإمارات السكان إلى تحمل مسؤولية أكبر في سلامتهم عبر الإنترنت. وقال المقدم الدكتور حمد خليفة النعيمي، رئيس قسم الاتصالات في شرطة أبوظبي: "الجميع مسؤول عن حماية نفسه من الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية."

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

كيف تحمي نفسك من هجمات "يوم الصفر"؟

قدم مجلس الأمن السيبراني الإماراتي الإرشادات التالية للحماية: