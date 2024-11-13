الإمارات
الإمارات تحذر من نشر إعلانات مخالفة على الإنترنت
قال مجلس الإمارات للإعلام إنه يتابع المحتوى الإعلاني الذي يتم بثه عبر المنصات الرقمية المختلفة
حذر مجلس الإعلام الإماراتي أصحاب الحسابات الإعلانية من نشر محتوى مخالف عبر الإنترنت، بحسب ما أعلنته الهيئة، اليوم الأربعاء.
وأكد المجلس أنه يتابع المحتوى الإعلاني الذي يتم بثه عبر مختلف المنصات الرقمية ووسائل الإعلام.
وأضافت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي محتوى يخالف معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في الدولة.
ودعت الهيئة أصحاب الحسابات الإعلانية إلى الالتزام بضوابط وشروط الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.