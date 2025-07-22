الإمارات تحذر من شركة غير مرخصة لتقديم الخدمات المالية

حذرت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة المستثمرين والجمهور من شركة غير مرخصة تُدعى بي دي إس المحدودة - سيشل. وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن هذه الشركة غير مخولة بممارسة أي أنشطة مالية منظمة، أو تقديم خدمات مالية داخل الدولة.

وأوضحت الهيئة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي معاملات أو تعاملات تتم مع هذه الشركة.

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وكانت الهيئة قد أصدرت في الأسبوع الماضي تحذيرًا مماثلًا ضد ثلاث جهات أخرى غير مرخصة، وهي: سيجما ون كابيتال، وسيجما ويلث وورلد فاينانشال، وسيجما ون كاب ماركتنج سيرفيسز، وذلك بعد أن كشف تقرير صحفي عن ممارسات تداول غير قانونية لهذه الشركات، تسببت في إلحاق خسائر مالية كبيرة بعدد من المستثمرين.

وتدعو الهيئة جميع الأفراد إلى توخي الحذر، وعدم التعامل مع أي جهات غير مرخصة من قبل الجهات الرقابية الرسمية في الدولة، لضمان حماية أموالهم وتفادي الوقوع في عمليات احتيال.