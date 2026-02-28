الإمارات تُحذر من تداول الشائعات وتؤكد: "أمن المجتمع خط أحمر"

يعتبر نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة في دولة الإمارات جريمة يعاقب عليها القانون. تنص المادة 52 على أن كل من يستخدم شبكة الإنترنت لنشر أو تداول أو إشاعة أخبار كاذبة أو شائعات أو معلومات مضللة تخالف المصادر الرسمية، قد يواجه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة قدرها 100,000 درهم.