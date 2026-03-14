الإمارات تحذر من برمجيات "وايبر"الخبيثة

حث مجلس الأمن السيبراني الإماراتي الأفراد والمؤسسات على البقاء في حالة تأهب لخطر برمجيات Wiper الخبيثة.

يحذر المجلس من أنها من 'أكثر أنواع البرامج الضارة تدميراً' المصممة لمحو البيانات وتعطيل الأنظمة عمداً.

شدد المجلس على أهمية تبني ممارسات قوية للأمن السيبراني لضمان سلامة المستخدمين.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

كما حدد مجموعة من التوصيات لدعم الأفراد والمؤسسات في حماية أنظمتهم وبياناتهم.

بالنسبة للأفراد، نصح المجلس بتحديث الأنظمة والبرامج بانتظام، وتجنب الروابط المشبوهة والملفات غير الموثوقة، والحفاظ على نسخ احتياطية منتظمة للبيانات الهامة.

بالنسبة للمؤسسات، أوصى بتطبيق نسخ احتياطية معزولة واختبارها بانتظام، وتقييد وإدارة صلاحيات الوصول، وتعزيز مراقبة الأمن وقدرات الاستجابة للحوادث.

وأضاف المجلس أن الوعي والاستعداد ضروريان لحماية البيانات، وضمان مرونة الخدمات الرقمية، وتقليل التهديدات المحتملة.