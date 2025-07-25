الإمارات تحذر من الجنازات ظهراً لتجنب حرارة الصيف

الصيف في الإمارات العربية المتحدة ليس مجرد صيف مزعج، بل قد يكون خطيرًا أيضًا. فالتعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، وخاصةً للفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.