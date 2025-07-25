الإمارات تحذر من الجنازات ظهراً لتجنب حرارة الصيف

في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، حثت السلطات الإماراتية السكان على إقامة صلاة الجنازة وإجراءات الدفن خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء، عندما تكون شدة الشمس في أدنى مستوياتها.
نصحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة المصلين بتجنب إقامة مراسم الجنازة بين الساعة التاسعة صباحاً والخامسة عصراً، لتقليل خطر الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري.
وأكدت الهيئة أن الحفاظ على حياة الإنسان من أهم أهدافها، وهو ما تؤكده قيادة الدولة بقوة من خلال التشريعات المدروسة وإجراءات السلامة العامة.
تُعدّ هذه المبادرة جزءًا من برنامج الهيئة الأوسع لمساعدة السكان خلال فصل الصيف. في 23 مايو، أعلنت الهيئة أنها ستوفر مناطق مظللة مخصصة في المساجد والساحات العامة، لتوفير الحماية اللازمة من الحر الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة.
الصيف في الإمارات العربية المتحدة ليس مجرد صيف مزعج، بل قد يكون خطيرًا أيضًا. فالتعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، وخاصةً للفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.
مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، يواجه السكان مخاطر متزايدة للإصابة بالجفاف وضربة الشمس وتهيج الجلد ومشاكل الجهاز التنفسي. مع ذلك، باتباع نصائح الخبراء واتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة، يمكنكم الاستمتاع بصيف أكثر أمانًا وصحة.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته للبقاء آمنًا وصحيًا هذا الصيف.