الإمارات تحذر من الاستثمار المزيف على وسائل التواصل

قد تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى أسواق افتراضية واسعة النطاق، حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع مجموعة متنوعة من السلع والخدمات الرقمية من الأدوات المنزلية إلى فرص الاستثمار. وفي الآونة الأخيرة، تطورت الوسائل من منصة للتفاعل الاجتماعي إلى مرتع للمحتالين وخاصة في مجال الأسهم والعملات الرقمية.