الإمارات تحذر رعاياها في إسبانيا من العاصفة "كيرك"
دعت بعثة الإمارات في مدريد المواطنين الإماراتيين المتواجدين في إسبانيا إلى توخي الحذر مع اقتراب العاصفة "كيرك" من شمال غرب البلاد، لا سيما المناطق الساحلية.
وشددت البعثة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسبانية، والتواصل معها في حالات الطوارئ على الرقمين 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل في خدمة "تواجدي".
ولا يزال المسار الحالي وشدة العاصفة "كيرك" غير مؤكدين، لكن النماذج الأخيرة تشير إلى توجهها نحو شمال فرنسا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية قد تطال جنوب وشمال إسبانيا.
وتشير نماذج أخرى إلى أن العاصفة "كيرك" قد تتطور وتصل إلى مناطق داخلية، وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تؤثر على بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج وألمانيا. وبالتالي، يبدو أن أغلب أنحاء أوروبا ستتأثر بسوء الأحوال الجوية، ومن المحتمل أن تكون العاصفة في ذروتها يومي الأربعاء 9 أكتوبر والخميس 10 أكتوبر.
يُذكر أن "كيرك" كانت إعصاراً من الفئة الرابعة في ذروتها، وقد سُجّلت رسمياً كالعاصفة الحادية عشرة لموسم الأعاصير في الولايات المتحدة، حيث بلغت سرعة رياحها 145 ميلاً في الساعة، وتُعدّ "كيرك" أقوى إعصاراً في هذا الوقت المتأخر من السنة التقويمية منذ إعصار "أيوتا" في عام 2020، وثالث إعصار من الفئة 4-5 في المحيط الأطلسي هذا العام بعد إعصاري "بيريل" و"هيلين".