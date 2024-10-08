الإمارات تحذر رعاياها في إسبانيا من العاصفة "كيرك"

يُذكر أن "كيرك" كانت إعصاراً من الفئة الرابعة في ذروتها، وقد سُجّلت رسمياً كالعاصفة الحادية عشرة لموسم الأعاصير في الولايات المتحدة، حيث بلغت سرعة رياحها 145 ميلاً في الساعة، وتُعدّ "كيرك" أقوى إعصاراً في هذا الوقت المتأخر من السنة التقويمية منذ إعصار "أيوتا" في عام 2020، وثالث إعصار من الفئة 4-5 في المحيط الأطلسي هذا العام بعد إعصاري "بيريل" و"هيلين".