الإمارات تحذر المستثمرين من شركتي تداول غير مرخصتين

حذرت الهيئة الرقابية في دولة الإمارات المستثمرين من شركتين غير مرخصتين، اليوم الجمعة 12 ديسمبر.

وتقوم الشركتان، وهما "إكس سي ماركت المحدودة" (XC Market Limited) و"إكس سي إي للوساطة التجارية ش.ذ.م.م" (XCE Commercial Brokers LLC)، بممارسة عملهما دون الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).

وقد تم إخطار جمهور المستثمرين بأن هاتين الشركتين غير مخولتين بممارسة أنشطة مالية خاضعة للرقابة أو تقديم خدمات مالية ذات صلة.

وأكدت الهيئة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي معاملات أو تعاملات تتم مع هاتين الشركتين.

وكانت الهيئة قد حذرت مؤخراً من شركة "جلوبال كابيتال لتداول الأوراق المالية"، التي انتحلت صفة شركة تداول بدون ترخيص. كما حذرت في 3 ديسمبر من كيان غير مرخص يستخدم اسم "هيئة الخليج العليا للسلوك المالي"، والذي تبين أنه يعمل عبر الموقع الإلكتروني (www.financialgcc.com) ويدعي كذباً أنه جهة تنظيمية مالية.

يُذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة التنظيمية الاتحادية المسؤولة عن ترخيص والإشراف على الأسواق المالية في دولة الإمارات، وتصدر بانتظام تنبيهات لمساعدة الجمهور في التعرف على المشغلين غير المرخصين والمواقع الإلكترونية المستنسخة.