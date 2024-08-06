الإمارات: تحديثات "أندرويد" لمعالجة الثغرات الخطيرة

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تنبيهاً أمنياً لمستخدمي نظام أندرويد، تدعوهم فيه إلى تحديث أجهزتهم.

قال مجلس الأمن السيبراني في البلاد إن نظام أندرويد أصدر تحديثات أمنية لمعالجة عدة ثغرات، بما في ذلك ثغرة تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد ذات الخطورة العالية، والتي يتم استغلالها في الهجمات المستهدفة.

كما أوصى المستخدمين بتحديث نظام الأندرويد في أجهزتهم إلى أحدث إصدار. وأعرب عن تقديره للتعاون المستمر من أجل أنظمة رقمية آمنة.

وفي وقت سابق، نبه مجلس الأمن السيبراني في الإمارات مستخدمي متصفح "جوجل كروم" بشأن تحديث أمني يوم الأربعاء.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت "جوجل" تحديثات أمنية لمعالجة الثغرات في إصدار سطح المكتب وإصدار أندرويد من "كروم".

وأوصت الهيئة السيبرانية المستخدمين بتحديث "كروم" إلى أحدث إصدار، وهو كالتالي: Chrome 127 (127.0.6533.84) لنظام الأندويد. سيصبح هذا التحديث متاحاً على "متجر جوجل" خلال الأيام القليلة المقبلة.