الإمارات تُحدث قانون المعاملات المدنية وتعيد تعريف سن الرشد القانوني

أصدرت دولة الإمارات قانوناً جديداً للمعاملات المدنية يخفض الحد الأدنى للسن الذي يمكن فيه للقاصر السعي للحصول على موافقة المحكمة لإدارة أصوله، من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، وذلك ضمن إطار قانوني خاضع للإشراف. تعتمد السنوات الهجرية على التقويم القمري الإسلامي وهي أقصر من السنوات الميلادية (الشمسية)، مما يعني أن حسابات العمر قد تختلف بين النظامين.