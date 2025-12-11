الإمارات تحدّث الإجراءات المدنية: قواعد جديدة لمحاكم الميراث وتسريع النزاعات

أعلنت حكومة الإمارات، اليوم الخميس، عن إدخال عدة تعديلات على قانون الإجراءات المدنية، "بهدف تطوير الهيكل الإجرائي للقضاء المدني وتحسين جودة العمل القضائي لتلبية معايير العدالة المعاصرة."

ومن بين التغييرات، إنشاء محاكم للميراث بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون الحاجة إلى موافقة المتقاضين. ويهدف هذا إلى تسريع الفصل في منازعات الميراث وتبسيط إجراءاتها.

تشمل التعديلات الأخرى ما يلي: