الإمارات تحث مستخدمي"جوجل كروم"على التحديث الفوري بسبب ثغرات أمنية

تم حث مستخدمي "حوجل كروم" Google Chrome في الإمارات على التحديث إلى أحدث إصدار له بعد أن أصدرت الشركة تحديثات أمنية.

وقد نبه مجلس الأمن السيبراني في الإمارات المستخدمين إلى الأمر نفسه بعد أن اضطرت جوجل Google إلى معالجة نقاط الضعف في إصدار سطح المكتب من كروم Chrome، كما نصح المجلس المستخدمين بتعميم هذه المعلومات على شركاتهم التابعة وشركائهم.

وفي الأسبوع الماضي، تم حث مستخدمي جوجل كروم Google Chrome في الإمارات على التحديث إلى أحدث إصدار من متصفح الويب المجاني، حيث أصدر عملاق التكنولوجيا تحديثات أمنية لمعالجة نقاط الضعف في إصدار سطح المكتب من متصفح الويب المجاني.