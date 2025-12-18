الإمارات تحث شركات القطاع الخاص لتطبيق نظام العمل عن بعد

تدعو وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في المناطق الأكثر تضررًا إلى تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الجمعة 19 ديسمبر، وذلك للوظائف التي تسمح طبيعتها بهذا الترتيب. يهدف هذا التوجيه إلى حماية صحة وسلامة الموظفين في ظل هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية تجتاح مختلف أنحاء الدولة.