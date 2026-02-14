الإمارات تحت رداء الضباب فجراً.. وصحوة مشمسة ترفع الحرارة نهاراً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات يوم السبت 14 فبراير، صحوًا بوجه عام وغائمًا جزئيًا أحيانًا.

حذر المركز الوطني للأرصاد من فرصة لتشكل الضباب مع تدهور في الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان فوق بعض المناطق الساحلية من الساعة 10 مساءً يوم الجمعة (13 فبراير) حتى الساعة 10 صباحًا يوم السبت.

من المتوقع أن يصبح الطقس رطبًا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف فوق بعض المناطق الساحلية. ستتراوح مستويات الرطوبة في المناطق الداخلية من 10-30 بالمائة كحد أدنى إلى 65-80 بالمائة كحد أقصى.

ستهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، بسرعة 10-20 كم/ساعة، تصل إلى 30 كم/ساعة. سيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ستتراوح درجات الحرارة في المناطق الداخلية بين 9 درجات مئوية كحد أدنى و 34 درجة مئوية كحد أقصى يوم السبت. في دبي، ستكون أدنى درجة حرارة 20 درجة مئوية وأقصاها 30 درجة مئوية، بينما في أبوظبي ستكون 18 درجة مئوية و 32 درجة مئوية. ستتراوح درجات الحرارة في الشارقة بين 15 درجة مئوية و 31 درجة مئوية يوم السبت.

سجلت أعلى درجة حرارة في البلاد يوم الجمعة 33.9 درجة مئوية في براكة 2 (منطقة الظفرة) عند الساعة 1:30 ظهرًا.