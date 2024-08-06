الإمارات تحت تأثير أمطار غزيرة وبرَد حتى نهاية أغسطس

وأضاف: "كما ستشهد البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة انخفاضاً في درجات الحرارة بمقدار 2 إلى 3 درجات، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى في المناطق الداخلية بين 43-47 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية بين 30-42 درجة مئوية. وستنخفض درجات الحرارة إلى حوالي 25 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد و28 درجة مئوية في المناطق الداخلية. لكن بعد 8 أغسطس قد ترتفع درجة الحرارة مرة أخرى بشكل طفيف".