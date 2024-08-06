الإمارات تحت تأثير أمطار غزيرة وبرَد حتى نهاية أغسطس
أفادت هيئة الأرصاد الجوية الإماراتية، اليوم الاثنين، عن هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البَرَد على طريق دبي - العين ومنطقة مساكن في مدينة العين. وخلال اليومين الماضيين، شهدت مناطق متفرقة من دولة الإمارات أمطاراً خفيفة وبعضها غزيرة، بينما من المتوقع أن تبقى معظم المناطق غائمة جزئياً إلى غائمة.
ووفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، ستشهد مدينة العين أمطاراً متوسطة إلى غزيرة في الأيام المقبلة، ومن المرجح أن تشهد أبوظبي هطول بعض الأمطار. كما يمكن أن تنخفض درجة الحرارة في جميع أنحاء دولة الإمارات بمقدار 2-3 درجات مئوية.
ضغط منخفض من الشرق
وأوضح الدكتور أحمد حبيب، خبير المناخ لدى المركز الوطني للأرصاد الجوية، لـ "خليج تايمز" أن نمط الطقس هذا يرجع إلى وصول منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ) إلى الإمارات.
وقال الدكتور حبيب: "نحن تحت تأثير امتداد ضغط منخفض من الشرق في الطبقات السطحية والعليا. بالإضافة إلى ذلك، تصل منطقة التقارب بين المدارين إلى منطقتنا، متجهة شمالاً جالبة السحب من بحر العرب نحو الإمارات. وستشهد مدينة العين أمطاراً غزيرة وقد تتأثر المناطق المحيطة بالعين أيضاً مع احتمال وصول الأمطار إلى أبوظبي. ومع ذلك، فإن المناطق الرئيسية المتضررة ستكون الشرق والجنوب. وسيستمر هذا حتى 7 أغسطس."
ومنطقة التقارب بين المدارين هي حزام من الضغط المنخفض يدور حول الأرض، بالقرب من خط الاستواء عموماً، حيث تتجمع الرياح التجارية في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي معاً.
هطول الأمطار في الصباح والمساء
وأضاف: "تتحرك منطقة التقارب بين المدارين شمالاً، مما يتسبب في امتداد الضغط المنخفض فوق عُمان والجزء الشرقي من الإمارات العربية المتحدة. حالياً، قد تؤدي العديد من السحب الركامية فوق مدينة العين إلى هطول أمطار غزيرة في تلك المنطقة. ومن المتوقع هطول أمطار في مناطق مثل الحميم. وقد تهطل هذه الأمطار في الصباح والمساء".
حركة التقارب بين المدارين شمالاً نحو الهند خلال فصل الصيف تجلب رياحاً رطبة وتؤدي إلى الرياح الموسمية هناك. حيث تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في إحداث دمار كبير في كل من الهند وباكستان هذا العام.
وأضاف حبيب: "إنها نفس منطقة التقارب بين المدارين التي تؤثر على الهند وباكستان والتي تؤثر الآن على دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن الشدة تختلف باختلاف موقع دولة الإمارات".
أمطار متفرقة حتى نهاية أغسطس
وأضاف حبيب: "هذه هي أمطار الصيف التي ستستمر بشكل متفرق حتى نهاية أغسطس، ويمكن أن تنخفض الرطوبة إلى ما يصل إلى 15 في المائة في الجبال، ومن المتوقع أن تصل إلى 80 في المائة في المناطق الساحلية والجزر".
وأضاف: "كما ستشهد البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة انخفاضاً في درجات الحرارة بمقدار 2 إلى 3 درجات، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى في المناطق الداخلية بين 43-47 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية بين 30-42 درجة مئوية. وستنخفض درجات الحرارة إلى حوالي 25 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد و28 درجة مئوية في المناطق الداخلية. لكن بعد 8 أغسطس قد ترتفع درجة الحرارة مرة أخرى بشكل طفيف".