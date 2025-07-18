"الإمارات تحتفل بنور الاتحاد.. 54 عاماً والقلب نابض بالفخر

في مثل هذا اليوم قبل 54 عاماً، وتحديداً في عام 1971، وقع المغفور له الشيخ زايد ورفاقه المؤسسون إعلان الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، واضعين بذلك حجر الأساس لتأسيس الدولة في الثاني من ديسمبر 1971، والذي تحتفل به الأمة بعيد الاتحاد.