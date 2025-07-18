"الإمارات تحتفل بنور الاتحاد.. 54 عاماً والقلب نابض بالفخر

بدأت الإمارات الاستعدادات على قدم وساق للاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، والبدء في الاستعداد للاحتفالات هذا العام، وذلك بحسب ما تم الإعلان عنه يوم الجمعة 18 يوليو/تموز، بمناسبة يوم عهد الاتحاد.
في مثل هذا اليوم قبل 54 عاماً، وتحديداً في عام 1971، وقع المغفور له الشيخ زايد ورفاقه المؤسسون إعلان الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، واضعين بذلك حجر الأساس لتأسيس الدولة في الثاني من ديسمبر 1971، والذي تحتفل به الأمة بعيد الاتحاد.
قال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية في فريق عيد الاتحاد: "يوم تعهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو بداية جماعية للاحتفال والتعاون. هذا العام، نؤكد التزامنا بالشراكة والشمول، ونساهم في خلق تجربة لا تُنسى للجميع".
وأضاف السبوسي: "مع اقتراب عيد الاتحاد الرابع والخمسين في الثاني من ديسمبر 2025، فإن كل عمل مشارك يساهم في خلق تعبير جماعي عن الفخر الوطني والهوية المشتركة، وتكريم قيم دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الغني وطموحاتها المستقبلية من خلال لحظات ذات معنى ومشاركة إبداعية".
في هذه الأثناء، تم إصدار فيلم جديد من وراء الكواليس يوم الجمعة، والذي يقدم نظرة مثيرة على حفل عيد الاتحاد الثالث والخمسين الرسمي، والذي أقيم العام الماضي في العين أمام المناظر الطبيعية الخلابة في جبل حفيت.
يتضمن الفيلم القصير رؤى من المتعاونين المتنوعين الذين جلبوا قصة الاتحاد إلى الحياة، ويكشفون عن حجم الإبداع والتنوع في جوهر الحفل.
يمكن مشاهدته هنا:
عيد الاتحاد: مع احتفال الإمارات العربية المتحدة بالذكرى 53 لتأسيسها، تعرف على القادة الذين يشكلون مستقبلها من 10 آلاف شخص إلى الطائرات بدون طيار والجمال: كيف تحول عرض عيد الاتحاد الملحمي في الإمارات العربية المتحدة إلى حقيقة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة: الإعلان عن مواقع مناطق الاحتفال بعيد الاتحاد