الإمارات تحتفل بمرور 15 عاماً على أول اتفاقية للطاقة النووية في المنطقة

إن العقد الذي أبرمته الإمارات العربية المتحدة يعتبر غير عادي وفقاً لمعايير الصناعة، حيث أن البلاد لم تكن تمتلك أي خبرة نووية سابقة. ونتيجة لذلك، لم تقتصر الإمارات العربية المتحدة على الحصول على المعدات اللازمة لبناء أول مفاعل نووي لها فحسب، بل سعت أيضاً إلى الحصول على مشغل ذو خبرة عالمية لتشغيل المحطة. وهذا يختلف عن النمط المعتاد، حيث تقوم شركات الهندسة النووية بتوريد المفاعلات إلى شركات الطاقة القائمة، التي تعرف كيفية تشغيلها. وهذا يعني أيضاً أن الإمارات العربية المتحدة كانت تبحث عن علاقة طويلة الأجل خالية من السياسة، وهو ما كان من المتوقع أن يصب في صالح كوريا.