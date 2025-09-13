الإمارات تحتضن أول أكاديمية "يوتيوب" بالمنطقة لتمكين جيل جديد من المبدعين

في خطوة لتمكين صنّاع المحتوى المبدعين في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سيتم إطلاق مركز تدريبي جديد لصنّاع المحتوى الرقمي في دولة الإمارات من خلال شراكة بين "كرييتورز إتش كيو" و"يوتيوب".
وستكون أكاديمية يوتيوب الجديدة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتهدف إلى دعم اقتصاد المبدعين المتنامي في المنطقة.
ستقدّم الأكاديمية للمبدعين الأدوات والموارد والخبرة لتعزيز مهاراتهم في صناعة المحتوى والازدهار عبر مختلف صيغ يوتيوب، مع مساعدتهم في الوصول إلى الجمهور عبر شاشات متعددة من الهواتف المحمولة وحتى أجهزة التلفاز.
كما ستوفّر الأكاديمية تدريباً منظماً ودعماً مخصصاً لصنّاع المحتوى الجدد لمساعدتهم على تحسين إنتاجاتهم وتنمية جماهيرهم على المنصة.
وقال جاويد أصلانوف، رئيس "يوتيوب" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن نؤمن بأن صنّاع المحتوى في المنطقة هم مستقبل الترفيه وقلب اقتصاد الإبداع. تعاوننا مع كرييتورز إتش كيو يتيح لنا توسيع نطاق الدعم، وضمان حصول المزيد من المبدعين على الموارد التي تمكّنهم من تحويل شغفهم إلى مسيرة ناجحة طويلة الأمد على يوتيوب."
سيتضمن برنامج الأكاديمية الجديدة سلسلة من ورش العمل المتقدمة والدورات التدريبية والمبادرات المتخصصة التي يقودها خبراء ومديرو برامج من يوتيوب.
وقد شهد "يوتيوب" نمواً ملحوظاً بين صنّاع المحتوى، حيث ارتفع عدد القنوات في الإمارات التي تحقق دخلاً من سبعة أرقام أو أكثر بالعملة المحلية بنسبة 15% على أساس سنوي. وينطبق الأمر ذاته على السعودية ومصر حيث بلغت نسبة الزيادة 40% و60% على التوالي. تمكين صنّاع المحتوى: إطلاق أول أكاديمية لليوتيوب في المنطقة بالإمارات
