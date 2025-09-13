الإمارات تحتضن أول أكاديمية "يوتيوب" بالمنطقة لتمكين جيل جديد من المبدعين

وقد شهد "يوتيوب" نمواً ملحوظاً بين صنّاع المحتوى، حيث ارتفع عدد القنوات في الإمارات التي تحقق دخلاً من سبعة أرقام أو أكثر بالعملة المحلية بنسبة 15% على أساس سنوي. وينطبق الأمر ذاته على السعودية ومصر حيث بلغت نسبة الزيادة 40% و60% على التوالي. تمكين صنّاع المحتوى: إطلاق أول أكاديمية لليوتيوب في المنطقة بالإمارات

ستوفر للمبدعين الأدوات والموارد والخبرة لتعزيز مهارات صناعة المحتوى والازدهار عبر مختلف صيغ يوتيوب