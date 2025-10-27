"الإمارات تحب الهند": أكثر من 100 ألف شخص في دبي يحتفلون

ونظمت مبادرة "الإمارات تحب الهند" هذا الحدث، الذي استقطب جمهوراً كبيراً تجاوز 100 ألف شخص، ما يجعله الاحتفال الأكبر من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

من رائحة طعام الشارع إلى إيقاعات الطبول الهندية التي تتردد في أرجاء المكان، كان المساء بمثابة رحلة حسية عبر قلب الهند - تم إعادة إنشائها في الإمارات العربية المتحدة.

استرخَت العائلات على أكياس الفول، ولوّح الأطفال بأعلام صغيرة، وجلس الأصدقاء والعائلات على المقاعد مستمتعين بالوجبات الخفيفة وتبادل الأحاديث. أُديرَت الأمور الأمنية بسلاسة تامة، حيثُ جابت دوريات الشرطة، وراقبت المروحيات، وحُسِّنَت نقاط الدخول والخروج، مما سمح للجميع بالاحتفال بأمان وحرية.