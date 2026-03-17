الإمارات تُحبط هجوماً عدائياً واسع النطاق بالمسيرات والقذائف الصاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة اعترضت وتصدت في السابع عشر من مارس 2026 لعشرة صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة تم إطلاقها من إيران. وأفادت الوزارة أنه منذ بدء العدوان الإيراني السافر، نجحت الدفاعات الجوية الإماراتية في التعامل مع 314 صاروخاً باليستياً و15 صاروخ كروز و1,672 طائرة مسيرة.
وأضافت الوزارة أن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد اثنين من أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية واجبهم الوطني، بالإضافة إلى وقوع 6 وفيات من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنجلاديشية والفلسطينية. كما ذكرت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بلغ 157 شخصاً، تراوحت إصاباتهم ما بين بسيطة ومتوسطة وجسيمة.
وشملت قائمة المصابين رعايا من دول الإمارات، ومصر، والسودان، وإثيوبيا، والفلبين، وباكستان، وإيران، والهند، وبنجلاديش، وسريلانكا، وأذربيجان، واليمن، وأوغندا، وإريتريا، ولبنان، وأفغانستان، والبحرين، وجزر القمر، وتركيا، والعراق، ونيبال، ونيجيريا، وعمان، والأردن، وفلسطين، وغانا، وإندونيسيا، والسويد، وتونس.
وأكدت وزارة الدفاع أنها على أتم الاستعداد لمواجهة أي تهديدات، وأنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات لتقويض أمن الوطن، صوناً لسيادته واستقراره ومصالحه ومقدراته الوطنية.