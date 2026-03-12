الإمارات تحبط هجوماً بـ 10 صواريخ باليستية و26 مسيرة وتؤكد استقرار الوضع الأمني

اعترضت قوات الدفاع الجوي الإماراتية يوم الخميس، 12 مارس، 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة (درون)، ولم يتم تسجيل أي إصابات جديدة في هذا اليوم.
وكان عدد الجرحى قد ارتفع بالأمس ليصل إلى 131 شخصاً إثر حادثة وقعت في مطار دبي الدولي (DXB) نتيجة سقوط طائرتين مسيرتين. وقد سُجلت الإصابات، التي تراوحت بين طفيفة ومتوسطة منذ بداية الحرب، بين أفراد من الإمارات، ومصر، والسودان، وإثيوبيا، والفلبين، وباكستان، وإيران، والهند، وبنغلاديش، وسريلانكا، وأذربيجان، واليمن، وأوغندا، وإريتريا، ولبنان، وأفغانستان، والبحرين، وجزر القمر، وتركيا، والعراق، ونيبال، ونيجيريا، وعُمان، والأردن، وفلسطين، وغانا، وإندونيسيا.
ومنذ بدء الهجمات، تصدت الإمارات لـ 278 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ كروز، و1540 طائرة مسيرة. كما سُجلت ست حالات وفاة حتى الآن، من بينهم طياران من القوات المسلحة الإماراتية.
وأكدت وزارة الدفاع يوم الخميس أنها تظل في حالة تأهب وجاهزية تامة للتعامل مع أي تهديدات.