الإمارات تحبط هجوماً بـ 10 صواريخ باليستية و26 مسيرة وتؤكد استقرار الوضع الأمني

وكان عدد الجرحى قد ارتفع بالأمس ليصل إلى 131 شخصاً إثر حادثة وقعت في مطار دبي الدولي (DXB) نتيجة سقوط طائرتين مسيرتين. وقد سُجلت الإصابات، التي تراوحت بين طفيفة ومتوسطة منذ بداية الحرب، بين أفراد من الإمارات، ومصر، والسودان، وإثيوبيا، والفلبين، وباكستان، وإيران، والهند، وبنغلاديش، وسريلانكا، وأذربيجان، واليمن، وأوغندا، وإريتريا، ولبنان، وأفغانستان، والبحرين، وجزر القمر، وتركيا، والعراق، ونيبال، ونيجيريا، وعُمان، والأردن، وفلسطين، وغانا، وإندونيسيا.