الإمارات: تجميد البويضات لمواجهة تحديات الأمومة المتأخرة

وأضافت: "أحد العوامل الرئيسية هو التغيير في قوانين التلقيح الصناعي في الإمارات العربية المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020. الآن، يمكن لعيادات الخصوبة تجميد الأجنة البشرية والبويضات غير المخصبة والحيوانات المنوية، مما يمنح النساء المزيد من المرونة للحفاظ على خصوبتهن دون الشعور بضغط بشأن "الساعة البيولوجية" التي تدق. كان هناك أيضاً تحول في كيفية تفكير النساء في الخصوبة وتنظيم الأسرة، مع زيادة بالوعي والتثقيف حول الخصوبة، أصبحت النساء اللواتي يرغبن في التركيز على حياتهن المهنية أو أهدافهن الشخصية قبل تكوين أسرة أكثر انفتاحاً على خيار تجميد البويضات. كما تتلاشى الوصمة المرتبطة بإنجاب الأطفال في وقت لاحق من الحياة".