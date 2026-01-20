الإمارات تجمع هواة الدراجات في مجتمع "الاحترام أولاً"

ما بدأ كمجموعة صغيرة على "واتساب" أُنشئت في لحظة إحباط، تطور سريعاً ليصبح واحداً من أكثر مجتمعات ركوب الدراجات النارية شمولاً في دولة الإمارات، حيث يقدم للدراجين ما هو أكثر بكثير من مجرد رحلات طرق مشتركة وجولات نهاية الأسبوع.

نمت مجموعة "عالم الدراجين" (World of Bikers - WOB)، التي أسسها في أبريل 2025 المقيم المخضرم والدراج المحترف فيكتور كينج، من مجرد حفنة من الهواة إلى مجتمع يضم قرابة 400 عضو من داخل الإمارات وخارجها. وبينما تجمع المجموعة دراجين من نوادٍ وعلامات تجارية وخلفيات مختلفة، فإن مهمتها الجوهرية تظل بسيطة: الدعم، السلامة، والتضامن.

يقول فيكتور، الذي عاش في الإمارات لمدة 26 عاماً وقطع قرابة 700 ألف كيلومتر بدراجته في بلدان متعددة، إن فكرة المجموعة ولدت بعد مشاهدة سلوكيات خلال جولة جماعية شعر أنها "تجاوزت الحدود". وعندما أثيرت مخاوف بشأن مخاطبة إحدى الدراجات بطريقة غير لائقة، وتم تجاهل تلك المخاوف بل وحذف الأعضاء المعترضين من المجموعة المجتمعية، قرر فيكتور التحرك. وقال: "إذا كانت هناك مشكلة، فعليك إصلاحها.. كانت تلك هي اللحظة التي وُلدت فيها مجموعة عالم الدراجين".

روح المجتمع

في غضون ساعات، تواصل فيكتور مع دراجين يثق بهم وأنشأ مجموعة جديدة مبنية على مبدأ "الإبحار معاً" (SAIL Together)، وهو اختصار لـ: الدعم، النصيحة، الإلهام، والتعلم من بعضنا البعض.

اليوم، تضم WOB دراجين منفردين، وأعضاء في نوادٍ ومجموعات ركوب من الإمارات، وعُمان، والسعودية، والبحرين، والهند، وسريلانكا، وباكستان، وأستراليا، والولايات المتحدة. وبدلاً من منافسة النوادي الحالية، تعمل المنصة كطبقة توحيد تسمح للدراجين بالتواصل بغض النظر عن العلامة التجارية لدراجاتهم أو انتماءاتهم.

وينعكس هذا النهج القائم على المجتمع في طريقة عمل المجموعة؛ حيث تم وضع القواعد من خلال مدخلات الأعضاء، مما يضمن أن يشارك الجميع في صياغة ثقافة الاحترام.