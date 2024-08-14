الإمارات
الإمارات تجلي مصاباً وعائلته بعد حادث مروري في عُمان
بعد تلقي العلاج الأولي في عمان نقل المواطن وعائلته إلى الإمارات على متن طائرة إنقاذ تابعة للحرس الوطني
نفذ الحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، مهمة إخلاء طبي لمصاب تعرض مع عائلته لحادث مروري خطير في سلطنة عمان. شاهد الفيديو هنا:
وأسفر الحادث عن وفاة مواطنة متأثرة بإصاباتها البليغة، وتم نقل المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى عبري لتلقي العلاج اللازم.
وبعد ذلك تم نقل المصاب، بالتعاون مع السلطات العمانية، إلى الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة البحث والإنقاذ التابعة للحرس الوطني لمواصلة العلاج مع عائلته.
في هذه الأثناء، حثت وزارة الخارجية جميع المسافرين على توخي الحيطة والحذر أثناء السفر برا، والتقيد بالقوانين والأنظمة وقواعد المرور، والالتزام بالسرعات المحددة لتجنب تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.