الإمارات تجدد دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في السودان
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان الذي مزقته الصراعات.
وفي رسالة نشرتها صحيفة "ذا إيكونوميست" (آلة الفوضى، 31 أغسطس)، أشادت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، لانا زكي نسيبة، بالصحيفة لتسليطها الضوء على المأساة في السودان، ووصفتها بأنها "علامة على الفوضى العالمية المتزايدة"، كما شددت على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وأشارت إلى الدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في المحادثات الأخيرة التي جرت في سويسرا، وقال: "لقد لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً بناءً في المساعدة على إنشاء صيغة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان، والتي فتحت طرقاً مهمة لتوصيل المساعدات، وضمنت المزيد من الالتزامات بحماية المدنيين، ووضعت اقتراحاً لآلية الامتثال لضمان تنفيذ إعلان جدة، بهدف تأمين وقف إطلاق النار".
وأكدت معالي نسيبة في الرسالة، أن دولة الإمارات ملتزمة بتكثيف الجهود الدبلوماسية لحماية جميع المدنيين - وخاصة النساء والأطفال - من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، موضحة أن دولة الإمارات واصلت جهودها من أجل رفع وتضمين وجهات نظر المرأة السودانية في المحادثات الأخيرة.
وقالت مساعدة الوزير في الرد على الاتهامات، أنها "مضللة"، وأوضحت أن "الإمارات العربية المتحدة لا تقدم أسلحة أو أي دعم آخر لقوات الدعم السريع أو لأي من الأطراف المتحاربة في السودان".
وقالت "نعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو من خلال تطبيق الدبلوماسية الفعالة حيث يجب على الأطراف المتحاربة التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل على مستوى البلاد. إن ما سيحقق التحرك المطلوب هو فقط التسوية بالتفاوض والعودة إلى حكومة بقيادة مدنية من خلال استثمارنا الجماعي للوقت والخبرة والنفوذ والموارد الإنسانية".
"إن الأزمة الإنسانية في السودان لا تطاق، ونحن نواصل العمل من أجل تحقيق وقف فوري وعاجل لإطلاق النار. ويتعين على الطرفين الحضور إلى الجولة التالية من المحادثات. إن شعب السودان يستحق اهتمامنا الكامل وجهودنا الجماعية لإنهاء هذه الحرب".