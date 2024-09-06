الإمارات تجدد دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في السودان

وأشارت إلى الدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في المحادثات الأخيرة التي جرت في سويسرا، وقال: "لقد لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً بناءً في المساعدة على إنشاء صيغة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان، والتي فتحت طرقاً مهمة لتوصيل المساعدات، وضمنت المزيد من الالتزامات بحماية المدنيين، ووضعت اقتراحاً لآلية الامتثال لضمان تنفيذ إعلان جدة، بهدف تأمين وقف إطلاق النار".