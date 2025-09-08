الإمارات تجدد تحذيرها من خطط إسرائيلية لضم الضفة الغربية

وفي بيانٍ نُشر الأسبوع الماضي لصحيفة "خليج تايمز" ، دعت نسيبة إلى إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان نزع سلاح حماس وعدم قدرتها على السيطرة على غزة أو شعبها. وجاء ذلك بعد تقريرٍ أشار إلى أن إسرائيل تدرس ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ردًا محتملًا على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية.