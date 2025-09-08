الإمارات تجدد تحذيرها من خطط إسرائيلية لضم الضفة الغربية

قالت معالي لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، اليوم الاثنين، إن مستقبل فلسطين يظل محوريا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، محذرة من أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية من شأنه أن يخون روح اتفاقيات إبراهيم للسلام.
وقالت نسيبة، في كلمة ألقتها خلال منتدى "هيلي 2025" في أبو ظبي، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها قبل خمس سنوات كانت مبنية على أمل التعايش والتكامل الإقليمي، ولكن فقط إذا أدت إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وقالت: "يظل مستقبل فلسطين حجر أساس لمستقبل سلمي في الشرق الأوسط". وأضافت: "إن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، إن مضت فيه، لن يغلق باب السلام والتكامل فحسب، بل سيخون روح اتفاقيات إبراهيم. وبالنسبة لدولة الإمارات، هذه ليست مسألة سياسية فحسب، بل هي مسألة مبدأ، ومسألة سلام في منطقتنا. وهي أيضًا خط أحمر".
وشهدت اتفاقيات إبراهيم - التي تم توقيعها خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر 2020 - تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب مع إسرائيل بعد وساطة من الحكومة الأمريكية.
وفي بيانٍ نُشر الأسبوع الماضي لصحيفة "خليج تايمز" ، دعت نسيبة إلى إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان نزع سلاح حماس وعدم قدرتها على السيطرة على غزة أو شعبها. وجاء ذلك بعد تقريرٍ أشار إلى أن إسرائيل تدرس ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ردًا محتملًا على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية.
وتنظم أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية النسخة الثانية من منتدى هيلي، الذي يجمع أكثر من 60 متحدثاً و1000 مشارك من أكثر من 30 دولة لمناقشة التحولات العميقة التي تشكل المشهد العالمي، من إعادة التنظيم الاقتصادي والاضطراب التكنولوجي إلى الديناميكيات الجيوسياسية المتطورة.