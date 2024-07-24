الإمارات تتيح دفع الرسوم والغرامات بالتقسيط

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه أصبح من الممكن الآن دفع الرسوم الوزارية والغرامات الإدارية بالتقسيط، وستكون الخدمة متاحة للعملاء الذين يحملون بطاقات ائتمانية من 5 بنوك.

ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الاتصال بالبنك الذي يتعاملون معه، أما البنوك الخمسة التي تقدم هذه الخدمة هي: