الإمارات
الإمارات تتيح دفع الرسوم والغرامات بالتقسيط
ستكون الخدمة متاحة للعملاء الذين يحملون بطاقات ائتمانية صادرة عن 5 بنوك
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه أصبح من الممكن الآن دفع الرسوم الوزارية والغرامات الإدارية بالتقسيط، وستكون الخدمة متاحة للعملاء الذين يحملون بطاقات ائتمانية من 5 بنوك.
ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الاتصال بالبنك الذي يتعاملون معه، أما البنوك الخمسة التي تقدم هذه الخدمة هي:
بنك أبوظبي التجاري، الحد الأدنى للقسط 1000 درهم
البنك التجاري الدولي، الحد الأدنى للقسط 500 درهم
بنك دبي التجاري، الحد الأدنى للقسط 500 درهم
بنك المشرق، الحد الأدنى للقسط 500 درهم
بنك رأس الخيمة، الحد الأدنى للقسط 500 درهم