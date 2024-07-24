الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الاتصال بالبنك
الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الاتصال بالبنك
الإمارات

الإمارات تتيح دفع الرسوم والغرامات بالتقسيط

ستكون الخدمة متاحة للعملاء الذين يحملون بطاقات ائتمانية صادرة عن 5 بنوك

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه أصبح من الممكن الآن دفع الرسوم الوزارية والغرامات الإدارية بالتقسيط، وستكون الخدمة متاحة للعملاء الذين يحملون بطاقات ائتمانية من 5 بنوك.

ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الاتصال بالبنك الذي يتعاملون معه، أما البنوك الخمسة التي تقدم هذه الخدمة هي:

  • بنك أبوظبي التجاري، الحد الأدنى للقسط 1000 درهم

  • البنك التجاري الدولي، الحد الأدنى للقسط 500 درهم

  • بنك دبي التجاري، الحد الأدنى للقسط 500 درهم

  • بنك المشرق، الحد الأدنى للقسط 500 درهم

  • بنك رأس الخيمة، الحد الأدنى للقسط 500 درهم

Khaleej Times - Arabic Edition
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