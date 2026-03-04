الإمارات تتمسك بحق الرد وترفض الانجرار للصراع

تحتفظ الإمارات بـ "حقها الكامل والمشروع" في الرد على الهجمات الإيرانية وفقاً للقانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وفي بيان أدلت به شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، قالت إن "العدوان السافر يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتجاهلاً تاماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية أن الإمارات تحتفظ بـ "حقها المشروع في الدفاع عن النفس".