الإمارات تتصدر قائمة الدول المانحة لغزة منذ اندلاع الحرب

ومع استمرار الحرب، يستمر تدفق المساعدات الإماراتية. فقد أرسلت الإمارات قبل أيام قليلة 20 شاحنة محملة بالمواد الأساسية ومواد الإغاثة لمساعدة الفلسطينيين في البقاء دافئين خلال هذا الشتاء. تم تسليم كميات من السترات والمعاطف والبطانيات والقفازات، بالإضافة إلى الدقيق والسكر وزيت الطهي والأرز والإمدادات الطبية وغيرها.

وتواصل عملية "الفارس الشجاع 3" الإماراتية عملها بلا توقف لتخفيف معاناة سكان غزة المحاصرين في ظل الحرب الوحشية. تم إرسال مئات الشاحنات الإغاثية إلى المنطقة، محملة بالمعدات الطبية، والطرود الغذائية، والتمور الإماراتية، وخيام الإيواء، والإمدادات الغذائية، والملابس، والمياه، وحليب الأطفال، والطرود المخصصة للأطفال والنساء، والبطانيات وحقائب الإغاثة، بالإضافة إلى العديد من المساعدات الأخرى. كما تم توفير سيارات الإسعاف، وخزانات المياه، وأنظمة الصرف الصحي.

وفي حين قادت حكومة الإمارات العربية المتحدة هذه الحركة الإنسانية، فقد ساهم أيضاً أفراد المجتمع - الإماراتيون والمغتربون، أفراد العائلة المالكة والمتطوعون - في تقديم المساعدة والتطوع بكل طريقة ممكنة.