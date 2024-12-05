الإمارات تتصدر قائمة الدول المانحة لغزة منذ اندلاع الحرب
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في قائمة الدول الأكثر مساهمة في مساعدة غزة وشعبها في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، وفق أحدث البيانات.
ومنذ اندلاع الصراع في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ساهمت الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 828 مليون دولار (3.04 مليار درهم) في مساعدات غزة - وهو ما يمثل 42 في المائة من إجمالي الدعم المقدم للفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
واستشهدت الوكالة بأحدث البيانات من خدمة التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وكانت الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي استجابت للأزمة الإنسانية في غزة في عام 2023. وبعد وقت قصير من بدء القصف، أرسلت الدولة إمدادات الإغاثة والمساعدات الطبية عبر جميع الطرق، سواء عن طريق الجو أو البر أو البحر.
ومع استمرار الحرب، يستمر تدفق المساعدات الإماراتية. فقد أرسلت الإمارات قبل أيام قليلة 20 شاحنة محملة بالمواد الأساسية ومواد الإغاثة لمساعدة الفلسطينيين في البقاء دافئين خلال هذا الشتاء. تم تسليم كميات من السترات والمعاطف والبطانيات والقفازات، بالإضافة إلى الدقيق والسكر وزيت الطهي والأرز والإمدادات الطبية وغيرها.
وتواصل عملية "الفارس الشجاع 3" الإماراتية عملها بلا توقف لتخفيف معاناة سكان غزة المحاصرين في ظل الحرب الوحشية. تم إرسال مئات الشاحنات الإغاثية إلى المنطقة، محملة بالمعدات الطبية، والطرود الغذائية، والتمور الإماراتية، وخيام الإيواء، والإمدادات الغذائية، والملابس، والمياه، وحليب الأطفال، والطرود المخصصة للأطفال والنساء، والبطانيات وحقائب الإغاثة، بالإضافة إلى العديد من المساعدات الأخرى. كما تم توفير سيارات الإسعاف، وخزانات المياه، وأنظمة الصرف الصحي.
وفي حين قادت حكومة الإمارات العربية المتحدة هذه الحركة الإنسانية، فقد ساهم أيضاً أفراد المجتمع - الإماراتيون والمغتربون، أفراد العائلة المالكة والمتطوعون - في تقديم المساعدة والتطوع بكل طريقة ممكنة.
(مع مدخلات من WAM)