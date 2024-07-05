الإمارات تتصدر قائمة أفضل 10 دول للعيش والعمل
برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بين أفضل 10 دول في العالم للعيش والعمل للوافدين في عام 2024، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى في أساسيات الوافدين مثل عدم وجود عقبات بيروقراطية وقوانين هجرة معقدة، وفقاً لدراسة جديدة صدرت يوم الخميس.
ويتمثل أحد المجالات التي تتفوق فيها دولة الإمارات على جميع الدول الأخرى في تصنيفها هو مؤشر أساسيات الوافدين. حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى في فئتين من أصل أربع فئات فرعية وهما موضوعا "اللغة والإدارة"، وفي حين أن تعلم اللغة العربية لا يعتبر سهلاً ولا صعباً بشكل خاص، إلا أن 80% من الوافدين يوافقون على أنه ليس من الضروري السعي لذلك. وقالت الدراسة التي أجرتها شبكة "إنترنيشنز" "InterNations" العالمية لعام 2024 إن العقبات البيروقراطية أو الروتين أو قوانين الهجرة المعقدة ليست محل قلق او مشكلة رئيسية بالنسبة للوافدين في الإمارات.
وتسعى دولة الإمارات بقوة إلى تنفيذ إصلاحات لإزالة البيروقراطية من القطاع العام لخدمة العملاء بشكل أفضل. وفي فبراير، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن مبادرات جديدة أطلق عليها اسم "برنامج القضاء على البيروقراطية الحكومية". وبموجب هذا البرنامج، ستعمل مؤسسات القطاع العام على إزالة 2000 إجراء خلال عام واحد وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية.
تحسن الحياة المهنية
وأكدت الدراسة التي أجرتها شبكة "إنترنيشنز""InterNations" إن الوافدين يقومون بالثناء فيما يتعلق بحالة الاقتصاد (المرتبة الأولى) وسوق العمل المحلي (المرتبة الرابعة). ويتفق 76% من الوافدين على أن الانتقال إلى دولة الإمارات أدى إلى تحسين آفاق حياتهم المهنية، وهي أعلى نسبة في جميع أنحاء العالم و20 نقطة مئوية أعلى من المتوسط العالمي.
ويجد 64% من الوافدين في الإمارات أنه من السهل الحصول على سكن مقابل 45% على المستوى العالمي. ومع ذلك، فإن القدرة على تحمل التكاليف تمثل تحدياً بعد أكثر من ثلاث سنوات من الارتفاع في الإيجارات، حيث أن 37% فقط من الوافدين راضون عن الأسعار مقابل 34% عالمياً.
جودة الحياة
وصنفت الدراسة دولة الإمارات في المرتبة العاشرة في التصنيف العام وثالث أفضل دولة من حيث جودة الحياة بين 53 دولة حول العالم. والعوامل الثلاثة التي حصلت على أعلى معدلات الموافقة في مؤشر جودة الحياة هي السياسات الحكومية البيئية والبنية التحتية للسيارات والاستقرار السياسي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صنفت "Numbeo" أبوظبي في المرتبة 17 في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالمرتبة 54 في بداية العام. وبالمثل، تحسن مركز دبي أيضاً من المركز 57 إلى المركز 49 بين 178 مدينة في الفترة من يناير إلى يونيو 2024.
ويوافق ما يقرب من 9 من كل عشرة مشاركين – 86% – على أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم سياسات حماية البيئة، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 61%.
وعندما يتعلق الأمر بالسفر والعبور، قام 91% بتقييم البنية التحتية للسيارات بشكل إيجابي مقابل 73% على مستوى العالم. كما أن السيارات ليست هي الطريقة الوحيدة للتنقل، فقد تحسن الرضا عن القدرة على تحمل التكاليف (المرتبة 16) وتوافر وسائل النقل العام (المرتبة 17) مقارنة بعام 2023، حسب دراسة "InterNations".
كما تعد الإمارات آمنة جداً خصوصاً للنساء. حيث يستطيعون الذهاب للرياضة ليلاً من غير التفكير في السلامة والأمن. وبحسب دراسة شبكة "إنترنيشنز""InterNations" ونقلاً عن وافد أسترالي لم يذكر اسمه: "يترك الناس أبوابهم الأمامية مفتوحة".
كما تحظى السلامة الشخصية – التي تحتل المرتبة الرابعة – بتقدير كبير من قبل الوافدين. وتعد الرعاية الصحية جانباً مهماً من جودة الحياة، وتحتل دولة الإمارات المركز الثاني عشر بشكل جيد في هذه الفئة الفرعية. وتثير البلاد الإعجاب بتوفر الرعاية الصحية الجيدة (المرتبة الرابعة) وجودتها (المرتبة السادسة)، ولكن ليس كثيراً من حيث القدرة على تحمل التكاليف (المرتبة الحادية والثلاثين).
كما احتلت دولة الإمارات مرتبة عالية في مجال الترفيه، والمرتبة الثامنة في تنوع الطهي والمرتبة الثالثة في الثقافة والحياة الليلية.
مقارنات
واحتلت بنما والمكسيك وإندونيسيا وإسبانيا وكولومبيا وتايلاند والبرازيل وفيتنام والفلبين والإمارات العربية المتحدة المراكز العشرة الأولى في التصنيف العام. واحتلت الكويت وتركيا وفنلندا وألمانيا وكندا والنرويج وإيطاليا ومالطا وأيرلندا والمملكة المتحدة المرتبة الأسوأ من قبل الوافدين في استطلاع InterNations لعام 2024.