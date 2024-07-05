الإمارات تتصدر قائمة أفضل 10 دول للعيش والعمل

وأكدت الدراسة التي أجرتها شبكة "إنترنيشنز""InterNations" إن الوافدين يقومون بالثناء فيما يتعلق بحالة الاقتصاد (المرتبة الأولى) وسوق العمل المحلي (المرتبة الرابعة). ويتفق 76% من الوافدين على أن الانتقال إلى دولة الإمارات أدى إلى تحسين آفاق حياتهم المهنية، وهي أعلى نسبة في جميع أنحاء العالم و20 نقطة مئوية أعلى من المتوسط العالمي.

ويجد 64% من الوافدين في الإمارات أنه من السهل الحصول على سكن مقابل 45% على المستوى العالمي. ومع ذلك، فإن القدرة على تحمل التكاليف تمثل تحدياً بعد أكثر من ثلاث سنوات من الارتفاع في الإيجارات، حيث أن 37% فقط من الوافدين راضون عن الأسعار مقابل 34% عالمياً.