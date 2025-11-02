الإمارات تتصدر التحول نحو طاقة مستدامة بمعونة الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي مع ابتكارات الطاقة يمكن أن "يرفع الجميع"، وخاصة في المناطق النامية حيث يعتمد الملايين على الخشب للطهي والتدفئة. وأضاف أن هناك ملايين الأشخاص يعانون من أمراض تنفسية بسبب الطهي بالخشب، مؤكداً أن هناك فرصة لتحسين وضع الجميع من خلال هذه الإضافة في مجال الطاقة.