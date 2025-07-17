الإمارات تتصدرعالمياً في انتشار الهواتف المحمولة

تعد الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب النرويج وليبيا، من بين الدول الثلاث الوحيدة في العالم التي يمتلك فيها كل مقيم بالغ هاتفًا محمولًا، وفقًا لدراسة جديدة.
وفي منطقة الخليج، تأتي المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان في المرتبة التالية بنسبة 98% بين البالغين الذين يمتلكون الهواتف المحمولة، في حين تبلغ النسبة في الكويت 95%، وفقاً لتقرير البنك الدولي العالمي لمؤشر تعميم الخدمات المالية 2025 .
كما تُشير العديد من الدول المتقدمة إلى ارتفاع معدل انتشار الهواتف المحمولة. ففي السويد، وأيسلندا، وفنلندا، وليتوانيا، وإيطاليا، والدنمارك، وإستونيا، يمتلك 99% من البالغين هواتف محمولة.
تبلغ هذه النسبة 98% في الولايات المتحدة، وقبرص، والجزائر، وهونغ كونغ (الصين)، ولاتفيا، ومنغوليا، وفيتنام. أما في معظم الدول المتقدمة الأخرى، فتتراوح نسبة ملكية الهواتف المحمولة عادةً بين 90% و100%.
ومن بين البلدان النامية الكبرى، فإن الأرقام أقل بشكل ملحوظ: 66% في الهند، و63% في باكستان، و78% في الفلبين، و85% في مصر، و92% في المملكة المتحدة.
أشار البنك الدولي إلى أن "الهواتف المحمولة والإنترنت أصبحتا منتشرتين على نطاق واسع وضروريتين للحياة اليومية في مختلف اقتصادات العالم. وبحلول عام ٢٠٢٤، سيمتلك ٨٦٪ من البالغين حول العالم هواتف محمولة".
بالنسبة للكثيرين، بالكاد تمر ساعة دون استخدام جهاز محمول - سواء لإجراء مكالمة، أو إرسال رسالة نصية، أو قراءة الأخبار، أو إدارة الأعمال، أو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الدفع، أو ممارسة الألعاب، أو البحث عن المعلومات. ومع توسع الاتصال الرقمي، أصبح التفاعل عبر الإنترنت أولوية قصوى للأفراد والشركات والحكومات على حد سواء.
ويشهد استخدام الإنترنت ارتفاعاً أيضاً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تراوح بين 86% و99% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ينعكس هذا التوجه في مؤشر التسوق الرقمي العالمي لعام 2025، الذي وجد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر العالم في التسوق الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، حيث تُجرى 37% من المشتريات عبر هذه الأجهزة، متجاوزةً بذلك سنغافورة (34.8%)، والمملكة المتحدة (27.6%)، والبرازيل (24.4%).
بتكليف من Visa Acceptance Solutions وأجرتها شركة Pymnts Intelligence، وجدت الدراسة أيضًا أن 67% من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدموا جهازًا محمولًا في أحدث عملية شراء بالتجزئة - بزيادة قدرها 23% منذ عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، أكمل 38% من المتسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة أحدث معاملة تجزئة عبر الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر للتوصيل إلى المنازل.
وقالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في الإمارات العربية المتحدة: "يظهر نهج دولة الإمارات العربية المتحدة ما هو ممكن عندما يعمل جميع أصحاب المصلحة معًا لبناء مستقبل التجارة".
سلّطت دراسة منفصلة أجرتها شركة سيرف مينا الضوء على استمرار هيمنة تطبيقات توصيل الطعام في المنطقة. فقد تمّت معالجة حوالي 75% من طلبات الهاتف المحمول من المطاعم التي شملها الاستطلاع عبر منصات مثل هنقرستيشن وطلبات وديليفرو. أما الـ 25% المتبقية، فقد تمّت معالجتها عبر مراكز الاتصال، أو التطبيقات الخاصة، أو مواقع المطاعم الإلكترونية، مما يُبرز الدور المحوري لتكنولوجيا الهاتف المحمول في الحياة اليومية لسكان الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات العربية المتحدة: 72% من المشاركين في الاستطلاع يفضلون تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. الإمارات العربية المتحدة: هل تعاني من "إدمان واتساب"؟ أطباء يحذرون من آلام وإصابات اليد المرتبطة بالهاتف.