الإمارات تتصدرعالمياً في انتشار الهواتف المحمولة

تعد الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب النرويج وليبيا، من بين الدول الثلاث الوحيدة في العالم التي يمتلك فيها كل مقيم بالغ هاتفًا محمولًا، وفقًا لدراسة جديدة.

وفي منطقة الخليج، تأتي المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان في المرتبة التالية بنسبة 98% بين البالغين الذين يمتلكون الهواتف المحمولة، في حين تبلغ النسبة في الكويت 95%، وفقاً لتقرير البنك الدولي العالمي لمؤشر تعميم الخدمات المالية 2025 .

كما تُشير العديد من الدول المتقدمة إلى ارتفاع معدل انتشار الهواتف المحمولة. ففي السويد، وأيسلندا، وفنلندا، وليتوانيا، وإيطاليا، والدنمارك، وإستونيا، يمتلك 99% من البالغين هواتف محمولة.