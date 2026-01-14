الإمارات تترقب تفاصيل قرار ترامب وتأثر تجارة الغذاء مع إيران

قال وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني الزيودي، يوم الثلاثاء، إنه ليس من الواضح كيف سيتم تطبيق أحدث إعلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية وما إذا كان سيؤثر على واردات الغذاء للدولة.

يأتي هذا التعليق بعد أن أعلن ترامب عن تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمائة على أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران، مما يزيد الضغط على طهران بسبب قمعها العنيف لموجة من الاحتجاجات.

قال ترامب على "تروث سوشيال": "اعتبارًا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريًا مع جمهورية إيران الإسلامية تعريفة بنسبة 25% على جميع الأعمال التجارية التي تتم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر نهائي وحاسم".

قال الوزير الإماراتي، متحدثًا في فعالية، إنه "لا يوجد وضوح" بشأن التعريفات حتى الآن، لكن التفاصيل لا تزال تظهر.

تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران، بعد الصين وقبل العراق، وتعتبر الأغذية والمنتجات الغذائية من أهم واردات الإمارات.

بمجرد ظهور التفاصيل، ستركز الإمارات على تأثير ذلك على إمدادات المنتجات الغذائية المستوردة، وتوافرها، وأسعارها.

ومع ذلك، أبرز الزيودي أن إيران دولة مجاورة، وأن تقييم تأثير التعريفة يعني أيضًا النظر إلى القوة الناعمة التي تتمتع بها الأمة الإماراتية مع إيران، والتي تسير جنبًا إلى جنب مع تجارتها.

أوضح الزيودي أن تركيزهم الرئيسي كحكومة سينصب على فهم ماهية السياسة وكيف ستؤثر على توافر السلع في السوق المحلي.

من يستفيد من هذا حقًا؟

تعريفة بنسبة 25 بالمائة على الدول التي تتعامل مع إيران ستعني أن ممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة ستصبح أكثر تكلفة. تعاني الإمارات من عجز تجاري مع الولايات المتحدة — فهي تستورد أكثر مما تصدر — مما يؤثر على كيفية قيام الدولتين بالأعمال التجارية.

تُصدر الولايات المتحدة بشكل رئيسي الألمنيوم والذهب إلى الإمارات، حيث تُطبق بالفعل تعريفة بنسبة 50 بالمائة على الألمنيوم. قد تعني تعريفة إضافية أن الأسعار قد ترتفع بنسبة تصل إلى 100 بالمائة على معدن أساسي مثل الألمنيوم.

بينما تستورد الإمارات كمية كبيرة من المنتجات الغذائية من إيران، قال إن الميزان التجاري "في صالحنا".