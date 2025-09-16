الإمارات تترجم "التعليم الشامل" إلى واقع: من القوانين إلى التمكين الفعلي لأصحاب الهمم

تخطو دولة الإمارات خطوات كبيرة نحو بناء مجتمع شامل بالكامل لأصحاب الهمم، مع تركيز قوي على التعليم والتوظيف.

مع استضافة الشارقة للمؤتمر العالمي الثامن عشر "نحن إدماج 2025" التابع لمنظمة الإدماج الدولية للمرة الأولى في الإمارات من 15 إلى 17 سبتمبر، أوضح الخبراء الأطر القانونية الشاملة والمبادرات الاستراتيجية التي تمهد الطريق لمزيد من الدمج والتمكين.

التعليم الشامل

وضعت دولة الإمارات إطارًا قانونيًا وسياسيًا شاملًا لضمان حق التعليم لجميع الأطفال، بغض النظر عن قدراتهم. يكفل القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 حق التعليم لأصحاب الهمم في جميع المؤسسات التعليمية، بينما عزز القرار الوزاري رقم 647 لعام 2020 التزام الدولة بالتعليم الشامل في المدارس الحكومية والخاصة.

وأوضحت دعاء محمد، المشرفة على وحدة التعليم الشامل في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: "التعليم الشامل لا يقتصر على وضع الطلاب من ذوي الإعاقة في الفصول الدراسية العادية. بل يتعلق بتحويل النظام التعليمي بأكمله ليكون أكثر استجابة للاحتياجات المتنوعة لجميع المتعلمين. وهذا يشمل تكييف المناهج، وتعديل البيئة التعليمية، وتوفير الدعم اللازم لكل طفل لينجح".

حلول استراتيجية

على الرغم من الإطار القانوني القوي، فإن تطبيق التعليم الشامل لا يخلو من التحديات. تشمل هذه التحديات تباين مستويات الاستعداد بين المدارس، والحاجة إلى موارد متخصصة، وأهمية التدريب المستمر للمعلمين.

لمواجهة هذه التحديات، نفذت السلطات التعليمية في جميع أنحاء الإمارات مجموعة من الاستراتيجيات، منها: