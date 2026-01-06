الإمارات تتحول إلى وجهة عالمية دائمة لليخوت الفاخرة

أصبحت ملكية اليخوت الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة مدفوعة بشكل متزايد من قبل المشترين الشباب، بما في ذلك رواد الأعمال والرياضيين والفنانين، مع تحول توزيع الثروة وتزايد الطلب على الخصوصية والمرونة والإبحار على مدار العام، وفقاً لمجموعة فيريتي (Ferretti Group). ويقول مسؤولون تنفيذيون في هذه الصناعة إن السوق المحلية تسير على طريق تحقيق طفرة في النمو، حيث من المحتمل أن تصل إلى 1000 في المئة في السنوات المقبلة.
وقال ألبيرتو فيريتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فيريتي: "إن متوسط العمر يتغير كثيراً"، مشيراً إلى أن مالكي اليخوت هم الآن عادة في أوائل الأربعينيات من عمرهم. "هناك رواد أعمال شباب، وأباطرة أعمال شباب، ونجوم روك، ونجوم سينما، وسائقو فورمولا 1 ولاعبو كرة قدم. الثروة اليوم موزعة بشكل مختلف تماماً".
وقال إن الاتصال لعب دوراً رئيسياً في جذب الفئة الديموغرافية الأصغر سناً. "صدق أو لا تصدق، أتلقى شكاوى بشأن انقطاع الواي فاي أو خدمة (ستارلينك) على متن اليخت أكثر مما أتلقى إذا تعطل المحرك. الناس يريدون البقاء على اتصال كما لو كانوا في منازلهم". كما تعد الخصوصية والأمن من العوامل المركزية لهذا الجذب. وقال فيريتي: "نحن نبيع الخصوصية والحرية. على متن القارب، يمكنك أن تكون وحيداً وفي خصوصية تامة. وهذا أمر يزداد أهمية بالنسبة لهذا الجيل".
قال المسؤولون التنفيذيون إن دولة الإمارات - وخاصة أبوظبي ودبي - يتم اختيارها بشكل متزايد من قبل مالكي اليخوت الدوليين كقاعدة للإقامات الطويلة، بدلاً من مجرد توقف موسمي قصير. وأوضح فيريتي: "يأتي الناس من جميع أنحاء العالم إلى هنا ويقررون قضاء ستة أو سبعة أشهر من حياتهم في الإمارات. إنهم بالفعل عملاؤنا في أماكن أخرى، فلماذا يتخلون عن إمكانية امتلاك قارب هنا؟".
وأضاف أن السلامة أصبحت واحدة من أقوى الميزات التنافسية للدولة. "لا تستهينوا أبداً بالأمان. القدرة على المشي بحرية، وارتداء ساعتك، وإيقاف سيارتك دون قلق؛ هذا لم يعد يحدث في أجزاء كثيرة من أوروبا. ما فعلته قيادة الإمارات فيما يتعلق بالأمن أصبح أكبر ميزة تنافسية". كما أشار إلى البنية التحتية والضيافة كمزايا رئيسية. "لديك أفضل الفنادق والمطاعم والمطارات والخدمات اللوجستية. أي شيء تجده في العالم يمكنك أن تجده هنا، ولكن مع ميزات إضافية".
طلب قوي وتوقعات نمو طموحة
بينما لا تزال أوروبا أكبر سوق لليخوت في العالم، قال فيريتي إن زخم الإمارات أصبح واضحاً بشكل متزايد. وقال: "لا توجد مقارنة من حيث الحجم مع أوروبا، ولكن في الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية وحدها، وقعنا كمجموعة فيريتي بالفعل على سبعة أو ثمانية قوارب في الإمارات، نحن سعداء للغاية".
وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إيه إيه مارين" (AAA Marine)، التي تم تعيينها وكيلاً حصرياً لعلامات مجموعة فيريتي التجارية في الإمارات وعمان بعد توقيع الاتفاقية في أبوظبي يوم الثلاثاء، إن الشركة تتوقع نمواً سريعاً مع توسيع عملياتها المحلية. وقال العلي: "خطتي ليست عند الحد الأدنى. نحن نتحدث عن نمو يبلغ حوالي 1000 في المئة. لا يقتصر الأمر على بيع القوارب فحسب، بل نعمل أيضاً على مركز صيانة رئيسي، وخدمات ما بعد البيع، وبناء منظومة كاملة حول عالم اليخوت".
تم الاستشهاد بالموسمية مراراً وتكراراً كواحدة من أكبر مزايا الإمارات مقارنة بوجهات اليخوت الأوروبية التقليدية. وقال فيريتي: "في البحر الأبيض المتوسط، يستمر الموسم لحوالي أربعة أشهر فقط. أما هنا، فلديك ثمانية أشهر من الموسم الرائع. من أكتوبر إلى مايو، لا يوجد حقاً ما ينافس هذه المنطقة على الخريطة". كما تلعب سهولة الوصول إلى الإمارات مقارنة بالبدائل مثل منطقة الكاريبي دوراً أيضاً. وأضاف: "إنها تبعد خمس أو ست ساعات فقط عن أوروبا. يمكنك الاحتفاظ بالقارب هنا والمجيء لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة".
أكد فيريتي أن المجموعة تخطط لعرض أحدث يخوتها وتقنياتها في الإمارات، مع توقع ظهور نماذج جديدة لأول مرة في معرض دبي العالمي للقوارب في أبريل. وقال: "سترون نماذج جديدة وتقنيات جديدة، بما في ذلك التطورات في مجال التثبيت والتصميم. سيتم تقديم أي شيء جديد في السوق هناك". تطلق مجموعة فيريتي عشرات الموديلات عبر علاماتها التجارية كل عام، بما في ذلك "فيريتي يوتس"، و"بيرشينج"، و"ريفا"، و"كاستم لاين".
أكد كلا المسؤولين التنفيذيين أن التوسع يتعلق بما هو أكثر من مجرد مبيعات اليخوت وحدها. وقال فيريتي: "نحن لا نبيع القوارب بعد الآن؛ نحن نبيع أسلوب حياة"، واصفاً الملكية بأنها انتماء إلى أحد أكثر نوادي الملكية حصرية في العالم، حيث تقدم تجارب وفعاليات تتجاوز السفينة نفسها. كما ترتبط هذه الشراكة بطموحات أوسع لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة طويلة الأمد لليخوت بدلاً من كونها محطة توقف موسمية.
وقالت شركة "إيه إيه إيه مارين" إنها تهدف إلى المساعدة في تشكيل ما وصفته بـ "الريفيرا الإماراتية"، المدعومة بظروف الإبحار على مدار العام، والبنية التحتية المتوسعة للمراسي، والشبكة المتنامية من المنتجعات الواجهة البحرية والمشاريع السكنية في أبوظبي وما حولها. وقال العلي إن "إيه إيه إيه مارين" تعمل على تطوير منظومة بحرية أوسع في الإمارات، تشمل خدمات ما بعد البيع، والإدارة البحرية، ومفاهيم الضيافة، فضلاً عن تقديم نماذج ملكية جديدة مثل اليخوت المنتهية بالتمليك، والتي قال إنها لم تكن موجودة سابقاً في السوق المحلية. وأضاف: "إنها منظومة كاملة. إذا أردنا القيام بذلك بشكل صحيح، فيجب أن تكون كل هذه الأنشطة متاحة".