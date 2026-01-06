الإمارات تتحول إلى وجهة عالمية دائمة لليخوت الفاخرة

وقالت شركة "إيه إيه إيه مارين" إنها تهدف إلى المساعدة في تشكيل ما وصفته بـ "الريفيرا الإماراتية"، المدعومة بظروف الإبحار على مدار العام، والبنية التحتية المتوسعة للمراسي، والشبكة المتنامية من المنتجعات الواجهة البحرية والمشاريع السكنية في أبوظبي وما حولها. وقال العلي إن "إيه إيه إيه مارين" تعمل على تطوير منظومة بحرية أوسع في الإمارات، تشمل خدمات ما بعد البيع، والإدارة البحرية، ومفاهيم الضيافة، فضلاً عن تقديم نماذج ملكية جديدة مثل اليخوت المنتهية بالتمليك، والتي قال إنها لم تكن موجودة سابقاً في السوق المحلية. وأضاف: "إنها منظومة كاملة. إذا أردنا القيام بذلك بشكل صحيح، فيجب أن تكون كل هذه الأنشطة متاحة".