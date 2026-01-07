الإمارات تتجه لإلزامية فحوصات السرطان وربطها بالتأمين الصحي

وفي معرض رده على سؤال وجهته ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، قال الصايغ إن الكشف المبكر يظل واحداً من أكثر الأدوات فعالية لتحسين معدلات النجاة وتقليل العبء الصحي والاقتصادي طويل الأمد للسرطان، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة عالمياً. وسلط الضوء على برنامج "افحص" في أبوظبي كنموذج رائد، واصفاً إياه بأنه مخطط فحص شامل ومرتبط بالتأمين يستهدف المواطنين من سن 18 عاماً ويتم إجراؤه كل سنتين إلى ثلاث سنوات، أو قبل ذلك بناءً على المخاطر الطبية الفردية.