الإمارات تتجاوز معايير منظمة التعاون الاقتصادي في تنظيم تجارة الذهب

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إن لوائح الإمارات بشأن المعادن الثمينة تتماشى تمامًا، وفي بعض الحالات تتجاوز، الإرشادات التي وضعتها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

متحدثًا خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يوم الثلاثاء، أكد أن الإمارات قد أدخلت العديد من الإصلاحات والسياسات للتجارة الشفافة للمعادن الثمينة وكذلك المصادر المسؤولة للذهب.

“كان هناك الكثير من النقاش الإعلامي حول الإمارات والذهب في الأشهر الأخيرة. لذا، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأكون واضحًا تمامًا. تتماشى لوائح الإمارات في قطاع المعادن الثمينة تمامًا مع، وفي العديد من المجالات تتجاوز، الإرشادات العالمية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في السنوات الخمس الماضية، قمنا بتنفيذ سبع سياسات وممارسات جديدة لضمان أن تجارتنا في الذهب شفافة ومتوافقة تمامًا مع المراكز الرئيسية الأخرى للذهب حول العالم”، قال خلال خطاب رئيسي.

وأضاف أن هذه السياسات تشمل إجراءات المصادر المسؤولة، والتفتيش، والتدقيق السنوي، وعند الضرورة، اتخاذ تدابير فعالة لضمان الامتثال.

“نحن ملتزمون بنسبة 100 في المائة بالالتزام بها. لقد نجح نهجنا في تقليل المخاطر والتعرضات على مستوى العالم. قطاع الذهب في الإمارات هو مصدر قوة وحجم كبير”، قال الوزير.

أوضحت الوزارة في وقت سابق أن في عام 2024، بلغ إجمالي قيمة الذهب الذي مر عبر الإمارات 186 مليار دولار، منها 1.97 مليار دولار فقط جاءت من السودان، مما يمثل 1.06 في المائة، وهو ما لا يتجاوز 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ترفض الإمارات بشكل قاطع الادعاءات باستيراد معظم الذهب من السودان الذي يعاني من الحرب.

رد مسؤول إماراتي كبير على “حملات التشويه المنهجية” التي تستهدف البلاد، مشيرًا إلى أن الأمة لن تنصرف عن أولوياتها وسترد بالأفعال والإنجازات، وليس بحرب الكلمات.

قال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، مؤخرًا إن حملات “مقاطعة الإمارات” المتداولة عبر الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بالصراع في السودان، هي حملة “شيطنة” منهجية.

وأكد أن الإمارات لن تنشغل عن أولوياتها وسترد بالأفعال والإنجازات، وليس بحرب الكلمات.

تريليون درهم في ربع سنة – لأول مرة على الإطلاق

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن برنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات يبني جسرًا من الفرص ليس فقط لبعض من أكبر الاقتصادات العالمية، بل لبعض من أكبر مستهلكي الذهب، بما في ذلك الهند.

“اليوم، نجحنا في إبرام 32 صفقة شراكة اقتصادية شاملة، و14 منها أصبحت سارية المفعول معًا. إنها تدفع تجارتنا الخارجية غير النفطية إلى مستويات قياسية. في الربع الثالث من هذا العام، ستتجاوز التجارة غير النفطية تريليون درهم في ربع سنة واحد لأول مرة على الإطلاق. وهذا يعني أن إجمالي مجموعنا التراكمي للأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 2.67 تريليون درهم”، قال.

وهذا يعني أن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات ستتجاوز أرقام العام الماضي البالغة 3 تريليون درهم.

في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حققت الإمارات أكثر من 1.7 تريليون درهم في التجارة غير النفطية، مع نمو قياسي بنسبة 24 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.