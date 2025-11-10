الإمارات

الإمارات تتأهب لأجواء مغبرة مع انخفاض درجات الحرارة

التوقعات تشير إلى استمرار الغبار في الشمال والشرق وبرودة نسبية في دبي والشارقة وأبوظبي.
الإمارات تتأهب لأجواء مغبرة مع انخفاض درجات الحرارة
يمكن للمقيمين في جميع أنحاء الإمارات توقع أجواء مغبرة يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر، مع احتمال هطول أمطار في أجزاء من البلاد وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

سيكون الغبار المثير للرياح مستمراً باتجاه المناطق الشمالية والشرقية، مع طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً فوق السواحل الغربية والمناطق الجزرية.

كما يمكن التطلع إلى بدء الأسبوع بأجواء أكثر برودة، مع احتمال انخفاض درجات الحرارة.

من المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و 20 كم/ساعة، وتصل إلى 30 كم/ساعة.

سيكون البحر خفيفًا في الخليج العربي وبحر عمان.

وستصل درجات الحرارة إلى 23 درجة مئوية في دبي و19 درجة مئوية في الشارقة. بينما ستشهد أبوظبي انخفاضًا إلى 22 درجة مئوية.

