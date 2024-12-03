الإمارات تبدأ عام 2025 بقوانين جديدة تشمل المرور والتغذية والتوطين

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: "شهد عام 2019 إطلاق برنامج الجينوم الإماراتي، وتلاه في عام 2021 إنشاء مجلس الجينوم الإماراتي بقيادة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد... وسيصبح الفحص الجيني جزءاً لا يتجزأ من برنامج فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين الراغبين في الزواج في جميع أنحاء الدولة، بدءاً من يناير 2025".