الإمارات تبدأ تعميم العدادات الذكية في منازل الإمارات الشمالية

سيشهد سكان الإمارات الشمالية قريباً تركيب عدادات مياه ذكية في جميع المنازل، مع المضي قدماً من قبل شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» في تنفيذ خطة كبرى تهدف إلى تحسين الكفاءة، والحد من التسربات، والاستعداد للزيادة المتوقعة في الطلب.
وأوضح توماس سبانرينج، المدير المالي في شركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن نصف المنازل في الإمارات الشمالية باتت مجهزة بالفعل بعدادات ذكية، فيما سيتم تركيب العدادات المتبقية خلال عام ونصف العام.
صرح سبانرينج، على هامش معرض ويتيكس في مركز التجارة العالمي، قائلاً: "انتهينا من تركيب العدادات الذكية في 50% من منازل الإمارات الشمالية. وسيتم إنجاز الـ 50% المتبقية خلال العام ونصف العام المقبلين".
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة للحد من «المياه غير المحققة للإيرادات»، أي المياه التي يتم إنتاجها ولكن لا تُسجَّل ضمن الفواتير بسبب التسربات أو الأخطاء في القياسات. وفي حين أن معظم التسربات تعود إلى خطوط أنابيب قديمة مضى على وجودها ثلاثة عقود، تسببت العدادات الميكانيكية التقليدية أيضاً في أخطاء بمتابعة الاستهلاك.
وأشار سبانرينج إلى أن معالجة التسربات ستستغرق وقتاً، لكنها قيد التنفيذ، مضيفاً: «هذه الأنابيب مضى عليها 30 عاماً، واستبدالها سيتجاوز مشكلة التسرب». وأضاف: «المشكلة الأخرى تكمن في دقة العدادات، وهنا تبرز أهمية العدادات الذكية والرقمية في إحداث فرق فعلي».
وأكد أن إدخال الأنظمة الرقمية ساعد الشركة بالفعل في خفض هذه الهفوات، موضحاً: «استطعنا تقليص نسبة المياه غير المحققة للإيرادات بمقدار الثلث لأنها لم تكن تُقاس بشكل صحيح».
ويأتي التحول إلى التكنولوجيا الذكية في وقت يشهد فيه الطلب على المياه ارتفاعاً في الإمارات الشمالية. فقد نما الاستهلاك في عامي 2024 و2025 بمعدل نحو 10% سنوياً، أي ما يعادل 20 غالوناً إضافياً من المياه يومياً.
وأضاف سبانرينج: «كما نعلم، فإن ازدهار قطاع البناء في رأس الخيمة وانتقال الناس إليها أدى إلى زيادة ملحوظة في استهلاك المياه في الإمارة».
وقال: «العدادات الذكية لن تساعد الأسر على مراقبة استهلاكها بدقة فحسب، بل ستمنح الشركة أيضاً رؤية أوضح حول كيفية ومكان استهلاك المياه. وهذا أمر حيوي للتخطيط على المدى الطويل».
وبالتوازي مع نشر العدادات الذكية، تعمل شركة الاتحاد للماء والكهرباء أيضاً على توسيع قدراتها في مجال التحلية. إذ تنتج حالياً 150 مليون غالون من المياه يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي، التي تستهلك قدراً أقل بكثير من الطاقة مقارنةً بالتحلية الحرارية التقليدية، مما يجعلها خياراً أكثر استدامة.
وقال سبانرينج: «عند المقارنة بين التناضح العكسي والتحلية الحرارية، فإن التناضح العكسي أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ويمثل خطوة مهمة نحو الاستدامة».
وأضاف أنه في المستقبل، تخطط الشركة لدمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة القياس، الأمر الذي سيحسن من الدقة والكفاءة بشكل أكبر.
وتابع: «نحن نعمل حالياً على دعم العدادات بالذكاء الاصطناعي ليكون جزءاً أساسياً من النظام مستقبلاً».