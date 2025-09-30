الإمارات تبدأ تعميم العدادات الذكية في منازل الإمارات الشمالية

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة للحد من «المياه غير المحققة للإيرادات»، أي المياه التي يتم إنتاجها ولكن لا تُسجَّل ضمن الفواتير بسبب التسربات أو الأخطاء في القياسات. وفي حين أن معظم التسربات تعود إلى خطوط أنابيب قديمة مضى على وجودها ثلاثة عقود، تسببت العدادات الميكانيكية التقليدية أيضاً في أخطاء بمتابعة الاستهلاك.