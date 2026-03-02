الإمارات تبدأ تسيير رحلات إجلاء للسياح العالقين

تمكن العديد من السياح العالقين في دولة الإمارات من العودة إلى ديارهم مع استعادة شركات الطيران في الدولة لخدماتها جزئياً لتشغيل رحلات إعادة المواطنين إلى بلدانهم، وأعلنت طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي عن تسيير بعض الرحلات التي ستعمل اليوم وغداً.
كان السائح الهندي رافيندرا من بين ركاب أولى رحلات العودة التي سيرتها طيران الإمارات إلى مدينة بنغالورو الهندية مساء الاثنين.
وكان رافيندرا قد وصل إلى دبي في 24 فبراير الماضي ضمن مجموعة سياحية تضم 30 شخصاً. وكان من المفترض أن تغادر المجموعة يوم الأحد، إلا أن رحلتهم أُلغيت بسبب إغلاق المجال الجوي.
وصرح لصحيفة "خليج تايمز" قائلاً: "أنا أنتظر في الطابور لإنهاء إجراءات السفر والحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة". وأضاف: "كنا ثماني عائلات ضمن المجموعة السياحية؛ ست عائلات منا سافرت عبر طيران الإمارات، وقد أبلغنا وكيل السفر في فترة بعد الظهر أن بإمكاننا استقلال رحلة اليوم، فهرعنا إلى المطار، وبالفعل أنهى بعض زملائي المسافرين إجراءات دخولهم".
كما أشار إلى أنه كان يتوقع أن يظل عالقاً لفترة أطول، لكنه أعرب عن امتنانه لتمكنه هو وعائلته من اللحاق بهذه الرحلة.
وكانت دولة الإمارات قد أغلقت مجالها الجوي يوم السبت الماضي عقب تصاعد التوترات الإقليمية الناتجة عن صراع أمريكي إسرائيلي إيراني. وشهدت الأيام الثلاثة الماضية إلغاء أكثر من 2,000 رحلة جوية، مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف المسافرين داخل الإمارات وخارجها. وقد تعهدت السلطات في كل من دبي وأبوظبي بتقديم الدعم الكامل للمسافربن العالقين.