الإمارات تبدأ تسيير رحلات إجلاء للسياح العالقين

تمكن العديد من السياح العالقين في دولة الإمارات من العودة إلى ديارهم مع استعادة شركات الطيران في الدولة لخدماتها جزئياً لتشغيل رحلات إعادة المواطنين إلى بلدانهم، وأعلنت طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي عن تسيير بعض الرحلات التي ستعمل اليوم وغداً.